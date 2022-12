Due nuovi indirizzi per l’Ipsia ‘Pertini’ di Terni

di Fra.Tor.

L’Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni amplia la sua offerta formativa: l’istituto ha infatti ottenuto da parte della Regione Umbria e dell’Ufficio scolastico regionale, dietro approvazione della Provincia di Terni, due nuovi indirizzi di studio. Si tratta di ‘Servizi culturali e dello spettacolo’ e ‘Arredo e forniture d’interni’, novità formative assolute essendo i primi e gli unici indirizzi scolastici presenti in tutta la regione. «Un forte segnale di cambiamento – sottolinea il dirigente scolastico Fabrizio Canolla – dando un’ottima opportunità ai nostri giovani i quali, uscendo dalle scuole medie, devono scegliere un proprio percorso scolastico che li porterà al diploma di maturità e che gli permetterà, oltre di proseguire gli studi all’università, di formarsi in modo professionale per entrare nel settore dello spettacolo e della cinematografia in particolare, che nella nostra regione negli ultimi anni ha visto una sempre crescente espansione, considerando le molteplici fiction girate nei nostri borghi e città».

VIDEO

I nuovi indirizzi

Un indirizzo quello di ‘Servizi culturali e dello spettacolo’ «che permette allo studente che sceglie di iscriversi al nostro istituto, di formarsi in modo completo nell’ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria cinematografica, culturale e dello spettacolo e dei new media, anche attraverso stage operativi di alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno di superiori presso le principali agenzie di produzioni cinematografiche che intendono investire sul nostro territorio e che già oggi richiedono fortemente maestranze e tecnici professionali da impiegare nei propri set. In considerazione inoltre della volontà delle istituzioni locali di rilanciare gli studios di Papigno e del Centro multimediale, le figure che si diplomeranno nel nostro istituto potranno concretamente contribuire allo sviluppo del settore sia come fonici, montatori, tecnici della manutenzione assistenza tecnica della strumentazione e degli impianti per l’indirizzo ‘Servizi culturali e dello spettacolo’, che per la parte della progettazione e realizzazione delle scenografie ed ambienti scenici per l’indirizzo ‘Arredo e forniture d’interni’, due corsi che sono quindi in filiera e complementari. Il percorso di ‘Arredo e forniture d’interni’ approfondisce gli aspetti che riguardano le diverse fasi di lavoro relative sia alla produzione di singoli elementi di arredo, in legno ed altri materiali, sia alla progettazione e realizzazione di allestimenti di interni per abitazioni, alberghi, uffici e locali commerciali e per la collettività, comprese le operazioni di installazione ed assemblaggio dei manufatti».

La convenzione

«A supporto della validità di tali corsi di studio – aggiunge il dirigente scolastico – si è realizzata in primis la convenzione con la fondazione regionale Umbria film commission fortemente voluta dalla Regione Umbria e dall’assessorato alla cultura e spettacolo a sostegno e supporto dello sviluppo dell’industria cinematografica nella nostra regione, poi le importanti manifestazioni di interesse riguardo ai nuovi indirizzi, presentate dalle principali associazioni produttive come Confimi, Confartigianato, Cna e di aziende leader come F.Ili Canalicchio e arredamenti Paolini partners del consorzio ‘Cluster nautico dell’Umbria’ che sempre più si sta affermando come distretto di eccellenza del settore». Con le iscrizioni che si apriranno il 9 gennaio 2023 e si chiuderanno il 30 dello stesso mese, si avrà la possibilità di comporre una sezione per ogni indirizzo «al fine di poter essere operativi – conclude – per lo svolgimento delle lezioni e delle attività pratiche di laboratorio che sono previste a partire dal 1° anno scolastico, già da settembre 2023».