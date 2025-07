Un 22enne della zona di Bastia Umbra è stato arrestato dai carabinieri per due distinte rapine compiute nel corso della stessa nottata ai danni di un 24enne e di un 16enne.

La prima rapina – riferiscono i carabinieri in una nota – è avvenuta nai pressi di una discoteca della zona: il giovane si è avvicinato al 24enne, convincendolo ad allontanarsi dalla folla. Raggiunto un luogo appartato, il 22enne avrebbe intimato la vittima di consegnargli i soldi, mostrando poi un coltello per essere più ‘convincente’. Tornato di nuovo dagli amici, il 24enne ha raccontato l’accaduto e chiamato i carabinieri.

Una volta sul posto, i militari dell’Arma sono stati avvicinati dalla seconda vittima – il 16enne – che ha riferito di essere stato appena rapinato da un giovane, a cui aveva consegnato – dietro minaccia – la patente di guida e una carta prepagata. Secondo quanto ricostruito, il 22enne aveva aperto lo sportello della sua microcar e lo aveva minacciato di percosse, trascinandolo poi fuori dal veicolo e causandogli escoriazioni.

Nel giro di poco i carabinieri bastioli hanno trovato il presunto responsabile, ancora in possesso della patente di guida e della carta Postepay del 16enne. Condotto in caserma – a seguito delle indagini fatte soprattutto di testimonianze e immagini delle telecamere – è stato poi arrestato per la rapina al 16enne e denunciato per quella ai danni del 24enne. Ora si trova nel carcere perugino di Capanne.