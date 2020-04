È ai domiciliari ma va in giro: denunciato

Era agli arresti domiciliari dai primi mesi di marzo a causa di una rapina in un supermercato di Santa Maria degli Angeli, tuttavia andava in giro comunque per le vie di Assisi. A sorprenderlo nella notte scorsa sono stati gli agenti della polizia di Stato: non lo hanno trovato in casa durante un controllo ordinario ed è scattata la ricerca. Per lui denuncia e anche la sanzione per essere uscito dall’abitazione senza un giustificato motivo ai sensi del decreto legge 19/2020 legato al covid-19.

La ricerca

Alla porta di casa si è presentato il fratello del 33enne di origine marocchina: anche lui ha scoperto che non era più all’interno in quel momento. Era infatti scappato dalla finestra della camera da letto, trovata spalancata: la polizia, dopo aver setacciato tutte le strade, lo ha individuato al rientro nell’abitazione. C’è il deferimento per evasione.