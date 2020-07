«È ora di tornare in consiglio»: lettera al prefetto Sensi

Una lettera al prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, per poter tornare sui banchi di palazzo Spada – e non più soltanto online – per discutere delle questioni della città. Ad inviarla, martedì, sono stati i gruppi di minoranza in consiglio comunale – M5s, Pd, Senso Civico e Terni Immagina – attraverso i rispettivi capigruppo.

«Prima c’era una valida ragione. Ora non più»

«È dal 26 febbraio 2020 – si legge – che manca la convocazione in presenza del consiglio comunale e delle commissioni. Seppur sia stato doveroso durante la fase del lockdown disporre la modalità ‘da remoto’, oggi tale modalità risulta essere a nostro avviso lesiva del mandato attribuito dagli elettori ai componenti del consiglio comunale. Una situazione che desta ancor più preoccupazione visto che la prassi di riunire le commissioni ed i consigli da remoto ha accompagnato tutto l’iter di approvazione del bilancio consuntivo e nei prossimi giorni costringerà gli eletti a seguire, tramite supporto informatico, l’iter di approvazione del Dup e del bilancio preventivo. Va sottolineato che tale modalità ha più volte causato problemi di partecipazione a singoli consiglieri, costretti a fare i conti con problemi di connessione o disservizi più o meno gravi».

«La città riparte e noi no? Troppe limitazioni»

«Desta curiosità però – scrivono i consiglieri di minoranza al prefetto Sensi – il fatto che mentre tutta la città lentamente sta recuperando la normalità, i consiglieri comunali vedano ancora ridotto e ridimensionato a causa dell’emergenza Covid-19 il proprio ruolo di controllo istituzionale e l’esercizio delle proprie funzioni. Riteniamo inverosimile che ad oggi non sia stato possibile trovare una soluzione alternativa o un compromesso volto a garantire piena partecipazione degli eletti e dei cittadini alla vita democratica della città. Dubbio che viene rafforzato dal fatto che dalla gestione di tale questione siano state escluse le minoranze. Ricordiamo che durante le sedute di consiglio da remoto vige l’impossibilità di presentare emendamenti in corso di seduta, l’impossibilità di inserire atti nell’ordine del giorno in corso di seduta, oltre all’impossibilità di confrontarsi tra consiglieri comunali di persona. Chiediamo pertanto un Suo intervento volto a ristabilire prima della votazione del prossimo bilancio, la normale partecipazione degli eletti alle sedute del consiglio comunale e alla commissioni consiliari».