«La violenza maschile contro le donne non è un problema privato, ma una questione culturale e sociale che riguarda l’intera comunità». È questo il messaggio al centro della campagna biennale di comunicazione e sensibilizzazione ‘È un problema mio’, presentata lunedì mattina alla Casa delle donne di Terni. Promossa da Terni donne in partenariato con Libera…mente donna, Rete delle donne antiviolenza, Forum donne Amelia e Udi Perugia, la campagna è finanziata dal dipartimento per le Pari opportunità nell’ambito dell’avviso pubblico 2022 per azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Il progetto si propone di favorire una riflessione collettiva e un cambiamento culturale duraturo, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e cittadinanza. L’obiettivo è chiaro: «Riconoscere la violenza di genere come un problema sistemico e strutturale, che non può più essere considerato solo delle donne, ma un nodo che riguarda tutti». La campagna si articola su due piani: da un lato, la formazione attraverso percorsi educativi rivolti a scuole, centri aggregativi e sportivi; dall’altro, un’ampia campagna di comunicazione con affissioni pubbliche, video, articoli e contenuti social. Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni: più di 12 istituti scolastici umbri e oltre 100 classi parteciperanno a laboratori tematici e percorsi educativi destinati a studenti, genitori e insegnanti.

«La violenza maschile contro le donne non è una questione privata, ma un problema culturale e sociale», hanno spiegato da Terni donne. «Parlare agli uomini e ai ragazzi significa rompere il silenzio attorno a una cultura patriarcale che ha troppo spesso scaricato il peso del problema sulle donne». Dalla Rete delle donne antiviolenza arriva un’ulteriore sottolineatura: «Questo progetto rafforza il sistema umbro di prevenzione, creando sinergie tra associazioni e scuole e contribuendo a far emergere quelle forme di violenza ancora normalizzate». Per Forum donne Amelia, «solo decostruendo gli stereotipi e costruendo una cultura della parità si può davvero prevenire la violenza maschile contro le donne». Udi Perugia ha evidenziato l’importanza del ‘focus sul maschile’: «Il cambiamento è possibile solo contrastando la mascolinità tossica e coinvolgendo i giovani uomini nel percorso di trasformazione sociale».

All’incontro hanno partecipato anche le istituzioni. L’assessore regionale Simona Meloni ha ricordato che «la delega alle Pari opportunità non è comune a livello locale, ma può incidere profondamente. Serve costruire una rete capillare, fare rumore e ricordare che la violenza sulle donne riguarda tutti». Sulla stessa linea l’assessore del Comune di Narni Giovanni Rubini, che ha sottolineato come «il problema sia radicato e profondo: per questo serve un messaggio forte, capace di arrivare alle giovani generazioni in un linguaggio semplice e diretto».

Il progetto, patrocinato da Regione Umbria e da oltre dieci Comuni del territorio, si propone di consolidare una rete regionale tra istituzioni e società civile, con l’ambizione di trasformare la consapevolezza in azione concreta. «Solo con un atto di coraggio individuale e collettivo – hanno concluso da Libera…mente donna – possiamo trasformare la cultura dell’abuso e fornire un modello costruttivo per le generazioni future».

