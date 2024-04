E45: frontale in Alto Tevere. Ferite 2 donne

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la superstrada E45 fra gli svincoli di Promano e Città di Castello, in provincia di Perugia. Il sinistro – uno scontro frontale fra due auto, riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – è avvenuto lungo un tratto di strada dove si circola su una carreggiata a doppio senso di marcia a causa dei lavori in corso. Ferite le conducenti – entrambe donne – dei due veicoli, una delle quali è stata estratta dall’auto dal personale del 115 del distaccamento di Città di Castello che ha dovuto fare ricorso al divaricatore. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. La superstrada E45 è rimasta temporaneamente chiusa per il tempo necessario alle operazioni.

