E45 in crisi per il carico perso da un tir: conducente sanzionato

Sanzionato il condudente

In merito all’accaduto, la polizia di Stato di Perugia fa sapere che «gli agenti della Stradale sono intervenuti lungo la E45, al chilometro 69+000 direzione nord, nei pressi dello svincolo di Balanzano, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un tir adibito al trasporto di carico eccezionale. A seguito di una brusca frenata del conducente, un cittadino italiano di 50 anni, i grossi tubi si sono proiettati in avanti, danneggiando il veicolo e andando ad occupare la carreggiata e causando, tra l’altro, un momentaneo blocco della circolazione. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno provveduto a rallentare il traffico in sicurezza e, dopo essersi sincerati dello stato di salute del conducente del tir, unitamente al personale di Anas hanno provveduto a segnalare l’incidente e ad effettuare la chiusura delle corsie di marcia della carreggiata nord. In seguito, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico del tir. Al 50enne gli operatori hanno contestato la violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada che disciplina gli obblighi di assicurazione del carico trasportato. Dopo circa tre ore, la viabilità è stata in parte ripristinata con la riapertura di una corsia di marcia, consentendo ai veicoli di defluire in sicurezza».

Aggiornamento ore 12.30

Alle ore 12.30 Anas fa sapere che «sono terminate le operazioni, riaperte anche la corsia di marcia della E45 in direzione Cesena e l’uscita per Perugia/Firenze (raccordo Perugia-Bettolle). Il traffico è regolare».

Aggiornamento ore 11.30

Intorno alle ore 11.30 Anas rende noto che la E45 «è stata riaperta in direzione Cesena con transito consentito in corsia di sorpasso. Permane la chiusura dell’uscita per Perugia/Firenze (raccordo Perugia-Bettolle) per chi viaggia in direzione Cesena».

Giovedì mattina, intorno alle ore 10, Anas informa che «sulla strada statale 3bis Tiberina (E45) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena in prossimità dell’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Il traffico proveniente da sud (Terni/Roma) e diretto a Cesena/Perugia/Firenze è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano (km 67+800). La chiusura – spiega Anas – si è resa necessaria per consentire ai vigili del fuoco lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico di un mezzo pesante che si è sbilanciato senza rovesciarsi».