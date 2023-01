E45: incidente stradale a Deruta. Un ferito

Incidente stradale nella mattinata di martedì lungo la superstrada E45 in direzione nord, all’altezza dello svincolo di Deruta. Due i veicoli coinvolti: un furgone – che si è ribaltato – ed un camion. Il bilancio è di una persona rimasta ferita in maniera seria, soccorsa dal personale del 118 dell’ospedale di Pantalla e trasportata in ‘codice giallo’ al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Coinvolta anche una seconda persona trasportata in ospedale in ‘codice verde’ e quindi senza particolari conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale di Perugia per i rilievi e la gestione della viabilità.

