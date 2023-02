E45: mezzo pesante perde carico. Uscita a Balanzano per chi viene da sud

Giovedì mattina, intorno alle ore 10, Anas informa che «sulla strada statale 3bis Tiberina (E45) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena in prossimità dell’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Il traffico proveniente da sud (Terni/Roma) e diretto a Cesena/Perugia/Firenze è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano (km 67+800). La chiusura – spiega Anas – si è resa necessaria per consentire ai vigili del fuoco lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico di un mezzo pesante che si è sbilanciato senza rovesciarsi».

Condividi questo articolo su