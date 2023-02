E45: mezzo pesante perde carico. Viabilità in crisi giovedì mattina a Perugia

Aggiornamento ore 12.30

Alle ore 12.30 Anas fa sapere che «sono terminate le operazioni, riaperte anche la corsia di marcia della E45 in direzione Cesena e l’uscita per Perugia/Firenze (raccordo Perugia-Bettolle). Il traffico è regolare».

Aggiornamento ore 11.30

Intorno alle ore 11.30 Anas rende noto che la E45 «è stata riaperta in direzione Cesena con transito consentito in corsia di sorpasso. Permane la chiusura dell’uscita per Perugia/Firenze (raccordo Perugia-Bettolle) per chi viaggia in direzione Cesena».

Giovedì mattina, intorno alle ore 10, Anas informa che «sulla strada statale 3bis Tiberina (E45) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena in prossimità dell’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Il traffico proveniente da sud (Terni/Roma) e diretto a Cesena/Perugia/Firenze è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano (km 67+800). La chiusura – spiega Anas – si è resa necessaria per consentire ai vigili del fuoco lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico di un mezzo pesante che si è sbilanciato senza rovesciarsi».