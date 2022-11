E45 Montecastrilli: mezzo intraversato, stop e poi la riapertura

La comunicazione di Anas è delle ore 18.15 di martedì 22 novembre: «A causa di un mezzo pesante intraversato, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Orte, la strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (E45) al chilometro 6,300 nei pressi di Montecastrilli, in provincia di Terni». Anas riferisce poi che «il traffico viene deviato mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di Montecastrilli e rientro mediante lo svincolo di San Gemini Sud. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso stradale, le squadre Anas e le forze dell’ordine – la polizia Stradale di Todi – per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile». Intorno alle ore 19 la viabilità è stata completamente ripristinata.

