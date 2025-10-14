L’incidente stradale autonomo, con il veicolo che si era ribaltato lungo la superstrada E45 all’altezza di San Gemini, era accaduto venerdì sera. Coinvolti due uomini di nazionalità italiana, di 46 e 37 anni di età, soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale. Fin qui il dato medico, poi gli accertamenti scaturiti dall’intervento della polizia di Stato – polizia Stradale di Città di Castello, squadra Volante di Terni, vigili del fuoco – hanno fatto emergere altro: a bordo dell’auto, infatti, c’era una borsa di plastica con dentro numerosi panetti di hashish – per un peso complessivo di 5,7 chilogrammi -, tre telefoni cellulari e altro materiale ritenuto di interesse investigativo.

Per questo, a seguito degli accertamenti, i due sono stati arrestati in flagrante e quindi piantonati presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. A seguito dell’udienza di convalida da parte del gip di Terni – Francesco Maria Vincenzoni – che si è tenuta martedì mattina, i due sono stati sottoposti ad obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di assentarsi nelle ore notturne. Nei loro confronti il questore Michele Abenante ha anche adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che impone ai due di non fare più ritorno per un periodo di tre anni a Terni.