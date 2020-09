E45, incidente con doppio ribaltamento: due feriti

Impatto tra auto e doppio ribaltamento nel primo pomeriggio di martedì lungo la E45, all’altezza dello svincolo per Lidarno in direzione Cesena. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, ferite, con inevitabili rallentamenti e code fino all’innesto del raccordo Perugia-Bettolle: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Ripercussioni anche sulla SS75 per il traffico proveniente da Assisi/Foligno. La situazione si è normalizzata a partire dalle 16.45 circa.

Condividi questo articolo su