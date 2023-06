E45: scontro auto-moto a Promano. Feriti padre e figlia 20enne, lei è gravissima

Grave incidente stradale nella prima serata di martedì lungo la superstrada E45, in direzione nord all’altezza dello svincolo di Promano, Fra Umbertide e Città di Castello (Perugia). Una moto con in sella un uomo di circa 50 anni e la figlia 20enne, si è scontrata con un’autovettura condotta da una donna. La ragazza e il padre sono finiti a terra, riportando lesioni gravi e che, nel caso della giovane, fanno temere per la sua vita. Soccorsi dagli operatori del 118, il primo è stato trasportato all’ospedale di Città di Castello e la seconda al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in ragione della gravità delle sue condizioni che hanno imposto il ricovero in rianimazione. Lievi invece le conseguenze per la conducente dell’autovettura. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute insieme ai vigili del fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

