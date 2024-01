E45: spingono l’auto in panne e un furgone li travolge. Morto 28enne, due i feriti

Tragedia lungo la superstrada E45 nella mattinata di giovedì, intorno alle ore 10. Un uomo di 28 anni di origine straniera ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale accaduto fra gli svincoli di Città di Castello Sud e Nord, in direzione Cesena, che ha coinvolto un’autovettura ed un furgone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento tifernate e gli agenti della polizia Stradale per tutti i rilievi del caso e la gestione della viabilità che ha ovviamente risentito dell’accaduto. Per il 28enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia per le indagini e gli accertamenti medico legali. Secondo una prima ricostruzione, l’auto del 28enne era rimasta in panne lungo la carreggiata e lo stesso è sceso, insieme agli altri due passeggeri, per spingerla. Durante quest’azione, la vettura sarebbe stata travolta da un furgone in transito – tremendo l’impatto – con conseguenze fatali per il 28enne e il ferimento delle altre due persone, una delle quali è grave.

