Tragico schianto in E45, muore centauro 64enne di Terni

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di domenica lungo la superstrada E45 (strada statale ‘3 Bis Tiberina’) nei pressi dello svincolo di Collevalenza (km 24,300, direzione Terni), nel territorio comunale di Todi (Perugia). Vittima è un centauro di 64 anni – Moreno Zengarini – originario di Narni e residente a Terni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo della propria moto ed è stato sbalzato dalla sella, finendo sopra il guardrail. Il decesso è avvenuto sul colpo a causa del violento impatto: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, giunti dall’ospedale di Pantalla. Per il 64enne – la cui salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia per le determinazioni del caso da parte della procura di Spoleto, territorialmente competente – non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la polizia Stradale di Todi per i rilievi e la gestione della viabilità, personale Anas ed i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Zengarini era un appassionato di motociclismo e faceva parte della ‘scorta tecnica’ dell’Asd ‘Il Salice’ di Terni – associazione sportiva incentrata sul ciclismo -, prestando servizio in moto in tutte le principali competizioni ciclistiche che riguardano il territorio. «Una persona stupenda» lo ricorda Luciano Persichetti che con lui – e tanti altri amici – condivideva questo impegno/passione.

