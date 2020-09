Tragico schianto in E45, muore centauro 64enne di Terni

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di domenica lungo la superstrada E45 (strada statale ‘3 Bis Tiberina’) fra Todi e Collevalenza (km 24,300), in provincia di Perugia. Vittima è un centauro di 64 anni originario di Narni e residente a Terni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato dalla sella, finendo sopra il guardrail. Il decesso è avvenuto sul colpo a causa del violento impatto: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, giunti dall’ospedale di Pantalla. Per il 64enne – la cui salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia per le determinazioni del caso da parte della procura di Spoleto, territorialmente competente – non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la polizia Stradale di Todi per i rilievi e la gestione della viabilità, personale Anas ed i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Articolo in aggiornamento