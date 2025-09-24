Andrea Valeri, vincitore del prestigioso premio ‘Di Marino’ al MystFest 2025 con ‘L’ultimo demone’, sabato 27 settembre a Terni (ore 17.30 libreria Feltrinelli, via Battisti 9) presenta il suo nuovo romanzo per Bertoni Editore ‘Terra bruciata’, ambientato a Terni. «Pagine ricche di colpi di scena – riporta la presentazione -, in cui dovete assolutamente tuffarvi, stando attenti a non bruciarvi». A moderare l’incontro ci saranno la scrittrice Marta Mentasti e il super-esperto di misteri Mario Pasqualotto, autore di Agatha Mistery.