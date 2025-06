di M.L.S.

Torna operativa l’associazione ThinkTankTERNI. Presieduta dalla giornalista Paola Idilla Carella, ThinkTankTERNI ha l’obiettivo di promuovere idee e progetti per il miglioramento della città di Terni e della sua provincia. Ora rilancia la propria attività con l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In programma ci sono varie iniziative che si uniscono a quelle già in corso e che spaziano tra cultura, educazione, informazione e solidarietà. Tra queste, la testata giornalistica indipendente UmbriaReport, nata per offrire un punto di vista analitico e multidisciplinare sui temi dell’economia, del turismo, della cultura e della politica locale.

ThinkTankTERNI è attiva anche in ambito educativo grazie alla collaborazione con l’Osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile, diretto da Luca Massaccesi, e con il supporto dell’assessorato all’istruzione del Comune di Terni. Il progetto è rivolto alle scuole del territorio, con l’obiettivo di contrastare il bullismo e il disagio giovanile, promuovendo una cultura dell’inclusione e della cittadinanza digitale.

Sul fronte culturale e sociale c’è in programma un concerto: ‘Corde’ è il titolo dell’evento dell’associazione Manulaeta, patrocinato da ThinkTankTERNI, in programma il 27 giugno presso l’anfiteatro Romano di Terni. Un evento benefico che coniuga musica, solidarietà e valorizzazione del patrimonio della città. L’associazione ha inoltre organizzato appuntamenti come il convegno ‘La NATO tra Europa e USA. Implicazioni geopolitiche ed economiche per il territorio’ e l’incontro con l’autore Francesco Giro, che hanno visto la partecipazione delle principali istituzioni cittadine. Lo scopo dell’associazione è dunque quello di essere un catalizzatore di idee, uno spazio di confronto e formazione civica, un incubatore di progetti sostenibili e un punto di riferimento per tutti coloro che credono nel valore della comunità e nella forza della visione.

In questi giorni TTT ha illustrato i propri progetti durante un incontro al Bon Ton Lounge Bar, un’occasione per analizzare le prospettive future dell’associazione e consolidare il dialogo con i cittadini. All’incontro era presente anche il consigliere comunale Guido Verdecchia, tra i fondatori di ThinkTankTERNI: «Terni – ha detto Verdecchia – ha bisogno di progettualità forte e concreta, soprattutto nel campo del turismo. Solo valorizzando le nostre risorse e integrandole in un piano strutturato possiamo davvero parlare di sviluppo».

«Abbiamo deciso di rilanciare ThinkTankTERNI con energia e visione – ha detto Paola Idilla Carella – consapevoli che questa città ha bisogno di spazi liberi in cui le idee possano confrontarsi, evolvere e diventare progetto. Terni merita un pensiero lungo, e noi vogliamo esserne parte attiva». Il logo dell’associazione, ispirato al portico di palazzo Spada, richiama l’identità storica di Terni e la forza simbolica delle istituzioni. Il motto di TTT è ‘Impariamo dal passato, viviamo il presente, progettiamo il futuro’.

