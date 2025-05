Prosegue anche per l’anno scolastico in corso il ciclo di corsi dedicati all’educazione alla sicurezza stradale promosso dall’Automobile Club di Terni, da anni in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. L’iniziativa, che rientra nel progetto nazionale ‘Edustrada’, frutto dell’accordo tra Aci e Ministero dell’istruzione, coinvolge scuole di ogni ordine e grado con corsi completamente gratuiti. L’obiettivo è semplice ma cruciale: sensibilizzare studenti e famiglie sull’importanza delle regole e dei corretti comportamenti da tenere in strada, sia come pedoni che come passeggeri o futuri conducenti. Attraverso materiali informativi, simulazioni pratiche ed esempi concreti, i formatori spiegano come muoversi in sicurezza in auto, a piedi o in bicicletta.

Nei mesi scorsi sono stati oltre una dozzina gli incontri organizzati, che hanno coinvolto più di 200 alunni tra la scuola primaria ‘Don Milani’ e diversi plessi dell’Istituto comprensivo ‘Benedetto Brin’ di Terni (infanzia Santa Lucia, primaria ed infanzia Montessori, infanzia Stroncone). Fondamentale il contributo delle insegnanti, che hanno collaborato attivamente affinché le attività potessero svolgersi con efficacia. I corsi sono stati tenuti da Simona Gallinella e Beatrice Venturi dell’Automobile Club Terni, con un focus particolare sull’uso corretto dei seggiolini in auto, sulle regole del pedone e sulla sicurezza in bicicletta.

Quest’anno l’impegno di Aci si è esteso anche alle scuole superiori grazie a una nuova sinergia con l’Istituto tecnico tecnologico ‘Allievi-Sangallo’ di Terni. Lunedì 6 maggio oltre 170 studenti delle prime e seconde classi hanno preso parte a due incontri formativi condotti da esperti del settore: l’avvocato Daniele Giocondi (vicepresidente Aci Terni), il sostituto commissario Fabrizio Micheli e l’ispettore Vittorio Mari della polizia di Stato. Gli incontri hanno affrontato in modo diretto e concreto temi delicati come l’abuso di alcol e droga alla guida, le patenti per ciclomotori e quadricicli, l’obbligo del casco e i principali errori umani alla base degli incidenti. I ragazzi hanno ascoltato con attenzione e partecipato attivamente, ricevendo anche gadget e materiali informativi.

«L’insegnamento dell’educazione stradale a bambini e ragazzi è il primo passo per costruire futuri guidatori responsabili», hanno dichiarato il presidente Giorgio Natali e il direttore Ferdinando Del Prete dell’Automobile Club Terni, ringraziando i docenti per la preziosa collaborazione. Le attività formative continueranno per tutto il mese di maggio in altri istituti del territorio: l’8 e il 15 alla primaria ‘De Amicis’, il 14 alla primaria ‘Mazzini’ e il 12 e il 22 all’infanzia Montessori dell’Istituto ‘Benedetto Brin’.