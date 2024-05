Elezioni a Polino, Gianluca Matteucci in campo

Elezioni amministrative in arrivo anche a Polino, il più piccolo territorio comunale del Ternano. Tra i candidati a sindaco c’è anche il 55enne impiegato tecnico di Arvedi-Ast Gianluca Matteucci ed in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere di maggioranza con le amministrazioni di centrosinistra: correrà con la lista civica ‘Noi per Polino’. «Uno dei pilastri del programma – viene sottolineato in una nota diffusa dallo stesso Matteucci – è il ripristino di alcuni servizi, che si sono persi in questi ultimi anni a partire dal market, alle corse autobus, fino ai parcheggi. Serve inoltre implementare il servizio di prevenzione sanitaria. La nuova amministrazione dovrà ancora lavorare alla riqualificazione urbanistica del centro storico e soprattutto delle aree periferiche (frazioni e montagna). Servirà inoltre dare sostegno alle famiglie degli studenti. Servirà una riorganizzazione ed una nuova gestione collegiale della ‘macchina’ amministrativa, purtroppo oggi tutta concentrata nelle mani del siindaco. Bisognerà lavorare per mettere a rendita ecosostenibile tutti i terreni di proprietà comunale e con i proventi attuare una progressiva riduzione delle tasse come l’addizionale Irpef, Imu e Tari». Infine «Il Comune di Polino dovrà lavorare per un passaggio dalla politica dell’accoglienza alla politica dell’ inclusione per tutti coloro che vorranno tornare o giungere ad abitare a Polino».

Condividi questo articolo su