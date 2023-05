Elezioni Terni: si va al ballottaggio fra Masselli e Bandecchi. I numeri lista per lista

Articolo in aggiornamento

Spoglio Terni: 111 sezioni su 129

Questi i dati ufficiali dello spoglio per le elezioni amministrative a Terni, con 111 sezioni scrutinate su 129: Masselli 35,51% (14.024 voti), Bandecchi 28,09% (11.093), Kenny 22,19% (8.765), Fiorelli 10,95% (4.325), Cianfoni 1,15% (455), Fiorini 1,08% (428), Tobia 1,02% (402).

Di seguito i risultati di ciascuna lista in relazione al candidato sostenuto (103 sezioni): Masselli (Fratelli d’Italia 17,68% con 5.860 voti, Forza Italia 6,39% con 2.119, Terni Masselli Sindaco 5,09% con 1.686, Lega 4,18% con 1.384, Terni Civica 2,46% con 814, Terni Protagonista 1,50% con 497, Liberali e Riformisti 0,68% con 225); Bandecchi (Con Bandecchi per Terni 12,35% con 4.093 voti, Alternativa Popolare 6,93% con 2.297, Noi con Terni 3,63% con 1.204, Terni per Loro 2,96% con 981); Kenny (Pd 15,45% con 5.119 voti, Kenny Innovare per Terni 3,59% con 1.190, PSI Alleanza Verdi e Sinistra 3,32% con 1.101); Fiorelli (M5s 6,64% con 2.199 voti, Bella Ciao 2,57% con 853, Terni Conta 1,32% con 438); Cianfoni (Alleanza degli Innovatori 1,07% con 355 voti); Fiorini (Fiorini per Terni 1,18% con 392 voti); Tobia (Potere al Popolo 1,00% con 330 voti).

Orlando Masselli in testa, poi Stefano Bandecchi e quindi – più staccato – Josè Maria Kenny. Questo il trend che emerge dallo spoglio dei primi seggi alle elezioni amministrative 2023 a Terni. A sfidarsi al ballottaggio per diventare sindaco – si vota domenica 28 e lunedì 29 maggio – saranno Masselli (centrodestra e civiche) e Bandecchi (Alternativa Popolare e civiche). Niente da fare per Kenny (Pd e civiche) la cui posizione, sua e delle forze che lo sostengono, potrebbe essere centrale in ottica ballottaggio, così come quella di Fiorelli (M5s e civiche). Un’altra indicazione che emerge dalla prima fase dello spoglio è il significativo ricorso al voto disgiunto (un candidato sindaco e consiglieri di liste non collegate) che sembra premiare fortemente Bandecchi e penalizzare, viceversa, Masselli.

