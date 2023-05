Elezioni Terni: si va al ballottaggio fra Masselli e Bandecchi. I numeri lista per lista

Articolo in aggiornamento

Spoglio Terni: 33 sezioni su 129

Questi i dati ufficiali dello spoglio per le elezioni amministrative a Terni, con 13 sezioni scrutinate su 129: Masselli 34,61% (2.969 voti), Bandecchi 29,90% (2.565), Kenny 21,14% (1.814), Fiorelli 10,98% (942), Tobia 1,24% (106), Cianfoni 1,12% (96), Fiorini 1,01% (87).

Di seguito i risultati di ciascuna lista in relazione al candidato sostenuto: Masselli (Fratelli d’Italia 16,77% con 1.046 voti, Forza Italia 7,58% con 473, Terni Masselli Sindaco 5,03% con 314, Lega 4,06% con 253, Terni Civica 2,04% con 127, Terni Protagonista 1,43% con 89, Liberali e Riformisti 0,72% con 45); Bandecchi (Con Bandecchi per Terni 12,87% con 803 voti, Alternativa Popolare 6,94% con 433, Terni per Loro 3,70% con 231, Noi con Terni 3,50% con 218); Kenny (Pd 13,53% con 844 voti, Kenny Innovare per Terni 4,26% con 266, PSI Alleanza Verdi e Sinistra 3,38% con 211); Fiorelli (M5s 6,93% con 432 voti, Bella Ciao 2,69% con 168, Terni Conta 1,31% con 82); ; Cianfoni (Alleanza degli Innovatori 1,06% con 66 voti), Fiorini (Fiorini per Terni 0,96% con 64 voti), Tobia (Potere al Popolo 1,08% con 72 voti).

Orlando Masselli in testa, poi Stefano Bandecchi vicini e quindi – più staccato – Josè Maria Kenny. Questo il trend che emerge dallo spoglio dei primi seggi alle elezioni amministrative 2023 a Terni. A sfidarsi al ballottaggio per diventare sindaco – si vota domenica 28 e lunedì 29 maggio – saranno con tutta probabilità Masselli (centrodestra e civiche) e Bandecchi (Alternativa Popolare e civiche). Niente da fare per Kenny (Pd e civiche) la cui posizione, sua e delle forze che lo sostengono, potrebbe essere centrale in ottica ballottaggio. Un’altra indicazione che emerge dalla prima fase dello spoglio è il significativo ricorso al voto disgiunto (un candidato sindaco e consiglieri di liste non collegate) che sembra premiare fortemente Bandecchi e penalizzare Masselli.

