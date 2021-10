Elezioni comunali, urne aperte per due ballottaggi

Sono poco più di 62 mila gli elettori umbri che dalle 7 di domenica sono nuovamente chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative previsto nei Comuni di Città di Castello e Spoleto, entrambi in provincia di Perugia. I seggi saranno aperti fino alle 23 e poi riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo avverrà lo spoglio che eleggerà i due nuovi sindaci.

Affluenza alle urne

La rilevazione alle ore 12 sull’affluenza alle urne è stata dell’8,83 (12,82 al primo turno) a Città di Castello e dell’8,61 (10,75 al primo turno) a Spoleto.

Qui Città di Castello

Nel Tifernate sono 31.946 gli aventi diritto al voto, 15.401 uomini e 16.545 donne. Dovranno decidere se ad indossare la fascia tricolore per i prossimi cinque anni sarà Luca Secondi oppure Luciana Bassini, entrambi del centrosinistra. Il primo è appoggiato da Pd, Socialisti, Sinistra per Castello e Civica per Secondi, mentre la sua avversaria sarà sostenuta anche in questa tornata da Unione civica tiferno, Castello cambia, Sinistra civica progressista, M5s e CiviciX. Dopo l’esclusione al primo turno dei candidati di centrodestra (Andrea Lignani Marchesani e Roberto Marinelli), sia Secondi che Bassini non hanno optato per apparentamenti ufficiali. Alle elezioni del 3 e 4 ottobre Secondi aveva ottenuto il 33,63% delle preferenze (6.931 voti), mentre Bassini si era fermata al 23,53% (4.850 voti).

Qui Spoleto

Nella città del Festival sono invece 30.430 i cittadini che potranno esprimere il proprio voto,14.709 uomini e 15.721 donne. Anche a Spoleto questo ballottaggio è caratterizzato dall’assenza di apparentamenti – almeno ufficialmente sulla scheda elettorale, visto che non è mancato qualche endorsement – dopo il primo turno di due settimane fa. La corsa verso la poltrona di primo cittadino vede contrapporsi Andrea Sisti (Partito democratico, M5s, Ora Spoleto, Civici Spoleto, Eleggi Spoleto) e Sergio Grifoni (Obiettivo Comune, Alleanza Civica, Fratelli d’Italia). Il primo allo spoglio del 4 ottobre – caratterizzato dall’astensione record del 42% degli elettori – aveva portato a casa il 32,69% delle preferenze (5.581 voti), il secondo il 25,26% (4.313 voti).