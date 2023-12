Elezioni Perugia 2024, il centrodestra punta su Margherita Scoccia: candidata a sindaco

Mancava solo l’ufficializzazione ed ora è arrivata. La candidata a sindaco del centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, più i movimenti civici di area – per le elezioni amministrative a Perugia nel 2024 è Margherita Scoccia, attuale assessore all’urbanistica del Comune: «È espressione di una politica in grado di parlare con concretezza a tutta la città, di andare oltre i confini di una coalizione già forte e strutturata ma per sua natura proiettata al confronto con chi vuole contribuire al bene della città, nello spirito che ha contraddistinto l’esperienza delle amministrazioni Romizi», viene sottolineato. «Donna seria e competente, dalle grandi qualità umane e professionali, Margherita ha saputo in questi anni dare continuità alla progettualità della prima consiliatura Romizi, consolidandone l’azione e l’incisività. Nessun dubbio nell’individuazione di Margherita Scoccia quale anello di congiunzione e sintesi di un ‘centrodestra aperto’ che ha saputo ridare vigore, energia ed ottimismo ad una città sepolta da inefficienze e dannose ruggini, e che dieci anni fa stentava a ripartire».

