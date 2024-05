Elezioni San Gemini: sfida a tre con Bracco, Girmani e Clementella

Sono state presentate le liste dei candidati sindaco e dei consiglieri comunali dei 60 comuni al voto in Umbria per le elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, giorni in cui si voterà anche per le Europee. San Gemini torna al voto con tre candidati a sindaco: Leonardo Grimani, ex sindaco, ex senatore di Italia Viva (eletto nelle liste del Pd) ed ex sostenitore di Luciano Clementella; Luciano Clementella, sindaco uscente; Giuseppe Bracco, imprenditore prestato alla politica (sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle).

Le liste

Per il candidato sindaco Luciano Clementella, nella lista ‘Cambiamo San Gemini’ ci sono: Simone Battistini; Micol Burrai; Antonio Catanzani; Giuseppe Crea; Ambra Giacomelli; Alessandro Lardori; Simona Lucarelli; Valentina Luchetti; Federica Montagnoli; Elisa Rossi; Federico Scuccuglia; Graziano Soli.

Per il candidato sindaco Giuseppe Bracco, nella lista ‘Unità e responsabilità per San Gemini’ ci sono: Maurizio Ballesi; Luciano Binnella; Valentina Bracchi; Angelo Camilli; Elisabetta Catanzani; Diego Diomedi; Luca Ferrotti; Stefano Gregori; Fabio Laurucci; Cinzia Mancinelli; Elisabetta Pastore; Lorenzo Santirosi.

Per il candidato sindaco Leonardo Grimani, nella lista ‘San Gemini cambia verso Leonardo Grimani sindaco’ ci sono: Italo Aprile; Raffaele Bauducco; Enrico Bertolini; Maurizio Domenici; Francesco favorito; Federica Grimani; Christopher Merejewe; Maria Cristina Pomponio; Roberto Pizzotti; Maria Grazia Rielli; Maurizio Tomassi; Silvia Gentili.