Josè Maria Kenny è il candidato a sindaco del Pd per le elezioni amministrative di maggio a Terni. Nel documento gli 88 nomi che compongono le tre liste in suo supporto: Pd, Kenny Innovare per Terni e Civici di Sinistra, Verdi Kenny per Terni. La più giovane è Sara Koci, 22 anni da compiere il 17 ottobre.

Condividi questo articolo su