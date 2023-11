Emergenza abitativa Terni, il Sunia critica il Comune: «Graduatoria piena di dubbi»

Continua a far discutere – e non poteva essere altrimenti – la graduatoria stabilita dal Comune di Terni in ordine al bando per l’emergenza abitativa. Sono 7 le domande ammesse su un totale di 42, con il provvedimento adottato nella giornata di martedì. A commentare quanto deciso da palazzo Spada è il segretario del sindacato Sunia di Terni, Matteo Lattanzi. «Dopo il primo problema emerso nei giorni scorsi – spiega -, ovvero il rigetto di alcune domande per effetto dell’articolo 29 della legge regionale 23 del 2003, quello relativo ad eventuali precedenti penali, la commissione è stata riconvocata per superare tale situazione. Il lavoro dell’organismo è così proseguito con la riunione del 14 novembre, conclusasi con le votazioni e all’indomani, il giorno 15, il commissario di nomina sindacale (Rossano Iannoni in rappresentanza di Sunia, Sicet e Uniat, ndR) ha evidenziato come, a suo giudizio, la commissione rischiasse di andare oltre le proprie prerogative, avanzando per questo dubbi interpretativi e chiedendo la sua riconvocazione al fine di chiarirli. Purtroppo – osserva Lattanzi – il presidente della commissione ha risposto affermando che non intendeva procedere ad una nuova convocazione e a quel punto il commissario di nomina sindacale ha comunicato ufficialmente il ritiro della propria firma da tutti gli atti assunti». Ma perché una decisione così netta? «Sarebbe bastato accogliere la richiesta del commissario dei sindacati per approfondire il lavoro e superare i dubbi interpretativi. Di fatto, riteniamo che la commissione sia andata oltre i propri poteri nel valutare le domande, senza limitarsi all’analisi documentale alla scadenza del bando. Ad esempio – prosegue il segretario del Sunia di Terni – la sussistenza di un disagio socio-economico prescinde dal termine dell’assistenza sociale o sanitaria stabilita dagli organi preposti, quali servizi sociali, psicologi, Serd e via dicendo. Finita la ‘terapia’, non termina subito e istantaneamente il disagio sociale o economico, ma spesso sono percorsi che richiedono del tempo per essere completati. Atteso ciò – dice Matteo Lattanzi – riteniamo che non accogliere la richiesta di nuova convocazione sia stato penalizzante per diversi fra coloro che hanno presentato la domanda. A Terni sembra che non ci sia un’emergenza abitativa, mentre la realtà è profondamente diversa. Ci sono poi delle persone, delle famiglie escluse per assenza di documenti. Che, a fronte di una semplice richiesta di integrazione, potevano essere depositati nei relativi fascicoli e quindi valutati. Invece c’è stata una chiusura, che a mio giudizio non dipende da eventuali proteste messe in atto nei giorni scorsi, ma capisco pure queste famiglie che si trovano con un pugno di mosche in mano, perché la vautazione effettuata non sembra aver seguito quei criteri di scienza e coscienza, oltre che di buonsenso, auspicabili. Per questo sosterremo ogni azione legale che gli esclusi intenderanno avanzare, in autotutela o di fronte alla giustizia amministrativa».

Sicet Cisl e Uniat Uil si uniscono

«Sunia Cgil, Sicet Cisl e Uniat Uil della provincia di Terni – scrivono Matteo Lattanzi, Gino Bernardini e Jacopo Desantis di Sunia, Sicet e Uniat – contestano gli esiti e le modalità con le quali alcune domande di accesso al bando per emergenza abitativa, sono state rifiutate in esito all’esame della commissione alloggi. Ciò nonostante la richiesta urgente di riconvocazione della stessa, inoltrata dal Commissario di nomina sindacale, che, all’indomati della seduta del 14 novembre, ha formalizzato alla presidenza della commissione per gravi dubbi interpretativi, che riguardano il merito delle decisioni assunte ed il perimetro dei poteri di valutazione in capo alla commissione stessa. Consideriamo estremamente grave il rifiuto della presidenza della commissione a procedere alla riconvocazione ed anche la mancata condivisione della richiesta di parte sindacale a tutti i componenti della commissione stessa, al fine di renderli partecipi di quanto stesse avvenendo e dei forti dubbi interpretativi formalizzati dal commissario di nomina sindacale. In data 21 novembre 2023, come se non bastasse, è stata pubblicata la graduatoria per le assegnazioni che le scriventi organizzazioni ritengono incompleta, poiché sono stati esclusi nuclei familiari sulla base di valutazioni che non riteniamo aderenti rispetto ai compiti della commissione. A mero titolo di esempio, riteniamo che le certificazioni periodiche, attestanti la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune o della Asl, se valide al momento della pubblicazione del bando e in scadenza mesi dopo, quando si è riunita la Commissione, dovevano e potevano essere accolte o, quantomeno, essere oggetto di richiesta di integrazione da parte della commissione stessa, che aveva il compito di verificare che la presa in carico fosse ancora in atto e pertanto avrebbe dovuto e potuto chiedere ulteriore documentazione probante. Allo stesso modo, riteniamo che non sia aderente ai compiti della commissione la verifica di merito dei percorsi terapeutici intrapresi, bensì la sussistenza o meno di documentazione probante la presa in carico. A tal fine le scriventi sostengono con forza la decisione assunta dal commissario – concludono – di nomina sindacale e affiancheranno i richiedenti che possono essere stati penalizzati, nella richiesta di riesame delle domande».