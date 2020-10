Covid Umbria, servono 250 infermieri: bando

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale e l’Umbria non è un’eccezione. Per questo motivo è stato pubblicato un bando (per solo colloquio) utile a coprire un fabbisogno urgente di 250 infermieri – un anno a tempo determinato, da ricordare che è ancora in corso quello per l’assunzione di 324 persone a tempo indeterminato – per le quattro aziende sanitarie e ospedaliere della regione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 6 novembre. I requisiti specifici per l’ammissione sono la laurea triennale in scienze infermieristiche e l’iscrizione all’albo dell’ordine delle professioni infermieristiche.

