Un confronto ampio e senza filtri sulle sfide energetiche del presente e del futuro: è quello che si è svolto venerdì mattina nella sala del consiglio provinciale di Terni, dove l’associazione Più Umbria, con il patrocinio della Provincia, ha organizzato il convegno ‘Il costo dell’energia. Fonti energetiche a confronto’.

Al centro del dibattito i temi caldissimi delle fonti rinnovabili, del nuovo nucleare e dell’impatto che i rincari energetici hanno su famiglie e imprese. A dare il via ai lavori è stato il vicepresidente della Provincia, Francesco Maria Ferranti, che ha sottolineato il valore strategico di iniziative di approfondimento come questa: «Abbiamo voluto patrocinare un convegno di alto livello – ha spiegato – perché il tema dell’energia è oggi cruciale, non solo a livello nazionale ma anche locale. Occorre pensare a una cabina di regia fra le istituzioni per orientare le politiche future verso le rinnovabili». Ferranti ha inoltre ricordato come «fino a pochi decenni fa il problema dei costi energetici non esisteva, mentre oggi è diventato uno dei nodi più sentiti da famiglie e imprese, aggravato dai conflitti internazionali». Da qui l’impegno della Provincia a continuare a svolgere un ruolo di coordinamento tra enti, associazioni e realtà produttive.

A ringraziare Ferranti è stata Manuela Stefoni, intervenuta per Più Umbria: «Questa giornata – ha detto – è stata fortemente voluta dal vicepresidente e resa possibile anche grazie al patrocinio provinciale. Più Umbria è un’associazione indipendente che lavora per promuovere sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio. Il convegno di oggi si inserisce nelle attività della nostra commissione energia, impegnata ad analizzare costi, fonti e ricadute economiche e ambientali per proporre soluzioni concrete».

Il programma ha visto alternarsi interventi tecnici di spessore: Federico Luiso (Arera) sul fotovoltaico, Diego Righini (Geotermia Zero Emissioni) sulla geotermia, Simone Togni (Anev) sull’eolico, Vanio Ortenzi (già staff Mise) sul nuovo nucleare e il professor Franco Battaglia (Clintel-Italia) con una relazione dal titolo provocatorio: ‘Perché non ci sarà alcuna transizione energetica’. Numerosa la platea istituzionale e associativa presente, a partire dal presidente di Più Umbria Antonio Tacconi, fino alla presidente del consiglio comunale di Terni Sara Francescangeli, all’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi, al sindaco di San Gemini Luciano Clementella, al consigliere regionale Enrico Melasecche e a rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle utility e delle associazioni di categoria.