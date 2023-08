Entra alla stazione con il cane, lo abbandona e se ne va in treno. Denunciato

Hanno notato un cane di grossa taglia che girovagava all’interno della stazione di Foligno: concreto il pericolo che venisse investito dai treni in transito. Per questo gli agenti della Polfer dello scalo folignate si sono attivati, portando l’animale all’interno degli uffici e visionando le telecamere di sorveglianza per capire di chi fosse. E dalle immagini è risultato chiaro che una persona era entrata all’interno della stazione con il cane al guinzaglio e, dopo averlo liberato, era salita a bordo di un treno. La ‘mini indagine’, che ha potuto contare anche sul supporto della polizia veterinaria della Usl Umbria 2 di Terni per l’analisi del microchip, si è conclusa così con l’individuazione del proprietario dell’animale e la sua denuncia all’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su