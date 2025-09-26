Atti osceni in luogo pubblico, molestie, percosse, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Questi i reati per i quali un 32enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia dopo quanto accaduto in piazza del Bacio.

L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, è entrato in una palestra per poi insultare i clienti. Non solo. Ha poi inseguito una donna ed i suoi figli minori, quindi ha colpito con violenza il vetro dell’auto dentro la quale si erano rifugiati.

«Notato l’accaduto, un vigilante si è avvicinato a soccorrere la donna e a tentare di far allontanare il l’uomo che, anziché desistere, ha avvicinato l’addetto alla sicurezza che raggiunto da un colpo al corpo, ha risposto all’aggressione facendo cadere il cittadino albanese a terra», spiega la questura. Il 32enne è stato poi bloccato dai poliziotti della questura e del reparto prevenzione crimine.

Infine l’arrivo degli operatori sanitari del 118 per prestare soccorso ai soggetti interessati. Scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, più la sanzione per ubriachezza molesta.