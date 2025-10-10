È entrato in un condominio in zona via Piave e poi ha bussato con insistenza alle porte degli appartamenti. Protagonista un 23enne, entrato in azione a Foligno: è stato denunciato per molestie o disturbo alle persone e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il giovane si è mosso in stato di alterazione e alcuni condomini hanno avvisato la polizia di Stato: «Completamente vestito di nero, aveva iniziato a bussare insistentemente alle porte dei vari appartamenti, con ciò recando disturbo alle persone ivi presenti». Il 23enne non è stato in grado di giustificare il suo atteggamento.

Aveva con sé un coltello e una lama a punta, più un grammo di cocaina. Nei suoi confronti è scattata anche la segnalazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.