È uscita di casa mercoledì pomeriggio intorno alle 17.30 e, dopo due ore e trenta, è stata ritrovata senza vita. Il fatto è accaduto a Gubbio.

I vigili del fuoco di Perugia si sono attivati per ricercare la donna, allontanatasi dalla propria abitazione nel pomeriggio. Poi la tragica scoperta dopo poche ore: alle 20 è stata trovata deceduta. A collaborare nella ricerca anche il nucleo Sapr, l’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e l’unità di comando locale con personale Tas (topografica applicata al soccorso). Con loro anche carabinieri e volontari della Protezione civile.