Esce e torna dalla compagna dopo 4 ore: «Ero ad un’orgia». E lei chiama la polizia

Intervento della polizia di Stato di Perugia presso un’abitazione della città, a seguito di una furibonda lite scoppiata fra un uomo e la sua compagna che ha chiamato il 113. Sul posto, gli agenti hanno appreso dalla donna che il compagno – 42enne italiano – si era allontanato dall’abitazione per raggiugere un locale ed era tornato dopo quattro ore, portando con sé della droga. Versione confermata dall’uomo che ha anche aggiunto che, mentre era nel locale in questione, due donne lo avevano avvicinato e invitato a partecipare ad una festa presso il loro appartamento dove – a suo dire – era stato coinvolto, insieme ad altri, in un rapporto sessuale di gruppo. Finita l’orgia, il 42enne sarebbe rientrato a casa in stato di alterazione per l’abuso di alcol e droghe, non prima di aver comprato una dose di stupefacenti. Lì ha dovuto fare i conti con la compagna che ovviamente non gliele ha mandate a dire ed ha chiamato la polizia. Alla fine l’uomo è stato portato in questura e segnalato all’autorità prefettizia per possesso di droga per uso personale.

