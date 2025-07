Intervento complesso, in condizioni meteo difficili, quello effettuato poco dopo le 12 di domenica nel parco del monte Cucco, dove due escursioniste sono rimaste ferite lungo il sentiero 229, che collega Val di Ranco a Passo Porraia.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, l’elisoccorso del 118 regionale Nibbio 01 e i vigili del fuoco. A complicare le operazioni, la pioggia battente che in quel momento stava interessando la zona e che ha reso il terreno estremamente scivoloso. Le due donne sono cadute proprio a causa delle condizioni sdrucciolevoli del sentiero. Una ha riportato un trauma a una gamba e a un polso, mentre l’altra ha subito un trauma cranico.

La posizione delle escursioniste è stata rapidamente individuata grazie al sistema di geolocalizzazione attivato dal tecnico di centrale del Sasu, in servizio presso la centrale operativa del 118, che ha trasmesso le coordinate alle squadre in partenza. Una volta raggiunte, i tecnici del Soccorso alpino, insieme al medico, all’infermiere e al tecnico di elisoccorso dell’equipaggio Nibbio 01, hanno prestato le prime cure sul posto.

Una delle due è stata accompagnata ai mezzi di soccorso, mentre l’altra, in condizioni più complesse, è stata trasportata con la barella portantina e con tecniche alpinistiche fino al punto di incontro con l’elicottero. Entrambe sono poi state trasferite all’ospedale di Foligno per accertamenti e cure. Alle operazioni ha collaborato anche un tecnico del Soccorso alpino e speleologico della Campania, presente in zona in quel momento, che ha fornito supporto alle squadre operative.