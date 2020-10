Esplosione notturna, sventrato il bancomat

Un forte boato, poi anche un colpo di arma da fuoco: azione repentina a San Sisto da parte di una banda di ladri nei confronti del bancomat della filiale Unicredit di viale San Sisto a Perugia. Un quartiere negli ultimi tempi oggetto di numerosi episodi di furti anche negli appartamenti. Sul posto si sono portate le volanti della squadra mobile della questura di Perugia che stanno cercando di ricostruire la dinamica e l’entità del bottino.

FURTI A SAN SISTO, CITTADINI DISPERATI: «IL PROBLEMA È IL DEGRADO»

«Così non si va avanti»

«Furti in appartamenti e rapine in banca. Non si può andare avanti così. Non è la prima volta che accade e purtroppo temo non sarà l’ultima. Chi ha delle responsabilità faccia qualcosa per migliorare la sicurezza di Perugia e delle sue periferie, perché così proprio non va», scrive un cittadino sui social.

Aggiornamenti a seguire