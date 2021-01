Estorsione, minacce di morte e spaccio ‘coca’: 32enne arrestata

Estorsione, minacce di morte e traffico di droga – cocaina e hashish – con ‘base’ anche nella sua sala scommesse. Una 32enne italiana residente a Bastia Umbra, senza precedenti, è stata arrestata (domiciliari) dal personale della polizia di Stato di Assisi – diretto dal vicequestore aggiunto Domenica Francesca Di Lucia – al termine di una lunga indagine partita nel mese di agosto. Pesanti le accuse a suo carico.

Gli uomini dell’ufficio anticrimine la scorsa estate ha osservato e pedinato la donna mentre cedeva cocaina ad un cliente: in questa circostanza è stata vista andare nella sala scommesse in zona Santa Maria degli Angeli da lei gestita, la base dello spaccio. Poco dopo è uscita e con un’auto si è diretta in centro per incontrare un uomo: quest’ultimo è stato fermato dagli agenti con in possesso un grammo di cocaina. Da qui si è sviluppata l’indagine.

Aggressiva e senza scrupoli

Il lavoro della polizia di Stato ha permesso di scoprire che la donna aveva un profilo caratteriale aggressivo, «senza scrupoli e determinata, anche attraverso vere e proprie minacce e condotte estorsive, a nel recupero, a saldo, dei debiti maturati dai propri clienti relativi a pregresse cessioni insolute», sottolinea la questura. Organizzava lo spaccio in diverse location, come ad esempio nella sala scommessa gestita o vicino alla propria abitazione: è qui che i clienti talvolta lasciavano circa 70 euro a dose nella cassetta della posta.

La ricostruzione

Gli agenti del commissariato di Assisi sono riusciti ad accertare oltre un centinaio di cessioni di stupefacente, ricostruite nel corso delle indagini che, hanno dimostrato, la significativa quantità di droga movimentata a partire dal 2018, i numerosi acquirenti della zona ormai fidelizzati e la facilità di approvvigionamento delle dosi di stupefacente chiamato in codice dalla donna, con fantasia gastronomica, ‘supplì’. Per lei sono scattati i domiciliari all’alba di martedì.

Estorsione

Inoltre è indagata per estorsione nei confronti di due clienti che, dietro minacce di morte, sono stati costretti a consegnarle oltre 100 euro per precedenti cessioni di cocaina non pagate. Nei confronti della 32enne sono scattate perquisizioni sia nella propria casa che nella sala scommesse: nella prima circostanza sono state trovate infiorescenze di marijuana e 70 involucri contenenti cocaina.