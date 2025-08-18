Evadere dai domiciliari per tentare di rubare in un appartamento. Protagonista del fatto un 57enne italiano, ora di nuovo arrestato daia caarabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Perugia.

L’operazione è scattata dopo che una persona ha segnalato rumori sospetti provenire dalla casa sottostante a Santa Lucia. In effetti la porta aveva segni di effrazione e dentro il 57enne è stato sorpreso in camera da letto con torcia e piede di porco: è stato bloccato e arrestato. Disposta la custodia cautelare in carcere.