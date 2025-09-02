Scaglia bottiglie di vetro e pietre contro due cittadini ma viene bloccato dalla polizia di Stato e denunciato per il reato di getto pericoloso di cose.

Protagonista della vicenda è un 40enne del Marocco già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, nel quartiere di Fontivegge e precisamente in piazza del Bacio, era stato visto da un cittadino che passeggiava con il suo cane mentre era intento ad espletare i propri bisogni fisiologici in pubblico. Il residente lo aveva rimproverato, per questo motivo il marocchino gli aveva lanciato una bottiglia di vetro che aveva colpito il cane, per fortuna senza conseguenze. La vittima ha segnalato il fatto alla polizia che si trovava in zona per i controlli.

Durante il colloquio, gli agenti hanno notato sopraggiungere di corsa lo straniero segnalato, inseguito da un secondo cittadino il quale, poco dopo, ha riferito di essere stato a sua volta bersaglio del lancio di una pietra che aveva colpito la carrozzeria della sua autovettura. In breve tempo gli agenti sono riusciti a bloccare il 40enne che è stato denunciato. Inoltre gli è stato è stato notificato anche l’ordine di allontanamento dalla ‘zona rossa’ – istituita a Fontivegge – per la violazione dell’ordinanza prefettizia.