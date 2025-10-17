Una curiosa storia ad Assisi ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 44enne di origini campane, bloccato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Assisi.

L’uomo aveva nei confronti dell’ex moglie il divieto di avvicinamento con dispositivo del braccialetto elettronico. I due tuttavia si sono riappacificati ed i militari, durante un controllo, hanno notato che il 44enne aveva alla caviglia un braccialetto elettronico.

«Gli ulteriori accertamenti – spiega l’Arma – condotti nell’immediato hanno consentito di accertare che il soggetto era gravato dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dalla ex moglie, che in quel momento si trovava in auto con lui. Per ingannare la localizzazione del braccialetto, la coppia aveva deciso di lasciare lo smartphone dato alla donna, collegato al dispositivo indossato dall’uomo, ad una distanza di più di 500 metri dall’abitazione di residenza». L’uomo è stato così arrestato per violazione della misura cautelare. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice del tribunale di Perugia.