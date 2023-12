Fabro: arrestato 40enne che perseguita i genitori per soldi

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico: questa la misura disposte dal gip di Terni ed eseguita dai carabinieri del comando stazione di Fabro nei confronti di un 40enne, indagato per atti persecutori aggravati ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma fabrese, a seguito della denuncia sporta dai genitori del 40enne, quest’ultimo avrebbe reso la loro vita impossibile. «In particolare – riportano i carabinieri – è stato accertato che, a partire dallo scorso novembre, con innumerevoli messaggi inviati alla madre in cui offendeva e denigrava entrambi i genitori, l’uomo aveva richiesto loro continuamente somme di denaro e altri beni, minacciandoli di morte qualora non avessero ubbidito e inducendoli così in un perenne stato di paura, sudditanza e timore per la propria incolumità». Nel corso dell’attività i militari di Fabro hanno anche eseguito una perquisizione a carico del 40enne, rinvenendo e sottoponendo a sequestro una katana, numerosi coltelli ed una pistola ‘soft-air’.

