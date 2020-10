Fabro, furto in chiesa: condannato spoletino

Nell’agosto del 2015, dopo aver danneggiato le vetrate e le ante della porta in ferro della sagrestia, si era introdotto nella chiesa di San Martino, a Fabro (Terni), e negli uffici del parroco, portandosi via 20 euro. Il fatto era finito all’attenzione dei carabinieri che avevano indagato sull’accaduto, risalendo al responsabile del furto aggravato – D.R., uno spoletino che oggi ha 60 anni -, poi denunciato alla procura di Terni. Venerdì si è concluso il processo di primo grado che lo vedeva imputato e il giudice, Massimo Zanetti, lo ha condannato ad un anno di reclusione e 400 euro di multa, accogliendo quanto chiesto in aula dal pm Adalberto Andreani. Per il 60enne di Spoleto la prospettiva è ora quella dell’appello.

