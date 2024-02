Fallimento Terni Industry: all’asta 11.751 mq dell’ex Neofil alla Polymer

di S.F.

La storia – già molto nota – parte dalla sentenza 3/2019 con dichiarazione di fallimento dell’11 gennaio di cinque anni fa. Ora c’è l’esecuzione del programma di liquidazione predisposto dal curatore Roberta Rutili: c’è l’asta per una porzione di immobile industriale per una superficie totale di 11.751 metri quadrati in via delle Fibre 3, in zona Polymer. Si tratta dell’area ex Neofil ed è legata alla cessazione della Terni Industry.

La data del tentativo – il luogo è l’hotel Valentino di via Plinio il Giovane – è stata fissata per il 10 aprile con offerta minima da 605 mila euro ed un prezzo base da poco più di 807 mila euro. Se ne occupano in particolar modo la delega alla vendita Patrizia Cianchini ed il custode, la Gobid International Auction Group Srl. Nello specifico in ballo c’è una porzione di capannone industriale suddivisa in diverse unità immobiliari, più la tettoia ed il magazzino di stoccaggio. Il valore è stato stimato dal professionista Maurizio Borseti e riguarda anche la torre lavorazione, la zona mensa, zona uffici/servizi, laboratorio e area di sedime.

Lo stato

Nel documento tecnico – ci sono stati diversi sopralluoghi – si parla in generale di «impiantistica obsoleta». Il contesto invece è di «degrado generale», d’altronde è tutto off-limits ormai da anni. Di mezzo dunque c’è anche la bonifica da effettuare in caso di aggiudicazione. In ogni caso l’impianto continua ad avere «una sua vita utile residua». Il compendio in questione è stato realizzato a più riprese in un arco temporale che va dal 1970 al 2001. I dati e alcune immagini riportate sono contenute nella documentazione messa a disposizione dal portale delle vendite pubbliche del ministero della giustizia.