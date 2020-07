Donna di Perugia accusa malore in mare: salvata dai bagnini

È entrata in acqua nel primo pomeriggio di martedì dopo aver pranzato e ha accusato un malore. Il tempestivo intervento dei bagnini ha evitato il peggio: una 50enne residente a Perugia è stata salvata in zona Gimarra, lungo il litorale di Fano.

In ospedale

La donna era rimasta con il volto sott’acqua e in stato di semi-incoscienza. I bagnini hanno praticato tutte le manovre necessarie per salvarla, quindi è scattato l’intervento degli operatori sanitari del 118: è stata trasferita all’ospedale ‘Santa Croce’ con quadro clinico – a riportare la notizia è viverefano.it – non compromesso.