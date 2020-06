FarmaciaTerni, in utile grazie anche allo ‘stop’ del contratto

Un utile di 300 mila euro, relativo al bilancio 2019 approvato venerdì dall’assemble della società, che dà slancio al ‘nuovo corso’ di FarmaciaTerni, su cui però c’è chi solleva – anche fra le opposizioni – dubbi di natura tecnica. Relativi al contratto di servizio in essere, ma sospeso, fra la stessa società e il Comune di Terni.

La questione

Quel contratto di servizio sottoscritto nel 2016, infatti, prevede che per 10 anni – a partire da fine 2016 e con quote annuali crescenti – FarmaciaTerni, a cui è stata affidata ‘in house’ la gestione delle farmacie comunali, versi al Comune di Terni un totale di 10 milioni di euro. Quello stesso contratto di servizio, però, a partire dal 2019 è stato ‘sospeso’ e prolungato di qualche anno: proprio per l’annualità 2019 prevedeva un versamento di 400 mila euro. Che sottratti ai 300 mila di utile riscontrati, avrebbero disegnato un bilancio diverso. Non troppo diverso da quanto avvenuto fra il 2016 e il 2018 quando le quote, pur non liquidate, erano state imputate a costo.

Incasso solo rinviato

Nulla di strano o particolare: il Comune di Terni ha deciso di sospendere il contratto contribuendo così, in maniera fattiva, all’operazione di ‘restyling’ avviata. Ma il punto è che quel contratto prima o poi tornerà ad essere ‘efficace’ e quanto dovuto – oltre a ciò che è stato finora liquidato – dovrà finire nelle casse di palazzo Spada. Che, certo, da tempo non godono di particolare salute. Anche per questo l’eventuale cessione delle farmacie, ‘tirate a lucido’ e comunque funzionanti e appetibili al di là del numeri citati, è un tema che potrebbe tornare attuale in un arco temporale neanche tanto ampio.