Farmaco sbagliato: quattro pazienti restano ciechi ad un occhio dopo la cataratta. Infermiere condannato

Quattro pazienti rimasti ciechi ad un occhio dopo gli interventi di cataratta corticonucleare a cui erano stati sottoposti il 12 maggio del 2015 presso il reparto di oculistica dell’ospedale di Spoleto. Per questa vicenda, un infermiere è stato condannato dalla Corte dei Conti dell’Umbria a pagare un risarcimento di 183.416 euro alla Regione Umbria, a titolo di danno erariale. La stessa Corte ha invece assolto la coordinatrice dell’area infermieristica, citata insieme al collega. Le gravi conseguenze per i quattro pazienti sarebbero legate all’errato inserimento, nell’asta portabottiglie del facoemulsificatore, di un liquido di infusione diverso da quello solitamente utilizzato: bicarbonato di sodio all’8,4% al posto di una soluzione salina bilanciata ad uso oftalmico. Un errore dovuto anche al fatto che la soluzione di sodio bicarbonato era stata posizionata nell’armadietto dei farmaci solitamente utilizzati per le operazioni oftalmiche. Lo ‘scambio’ aveva causato danni all’endotelio corneale della struttura dell’iride e dei corpi ciliari, uno scompenso corneale e un’atrofia dell’iride con midriasi e una scomparsa dei riflessi pupillari. Nella sentenza, la Corte dei Conti umbra menziona anche tutta una serie di figure dell’ospedale spoletino che, in relazione ai fatti, avrebbero dovuto essere citate per possibili profili di responsabilità. Così non è stato perché la procura contabile ha scelto un percorso diverso e ora c’è anche la sentenza che, pur significativamente contenuta rispetto alle richieste, ha visto la condanna del solo infermiere che, presumibilmente, impugnerà di fronte ad una delle sezioni centrali d’appello, quanto deciso dai giudici di via Martiri dei Lager.

Condividi questo articolo su