Per la procura regionale della Corte dei Conti dell’Umbria, che aveva contestato un danno erariale nei confronti della Regione Umbria di 579.845 euro, avevano «percepito indebitamente retribuzioni in conseguenza della strumentalizzazione delle funzioni pubbliche per finalità illecite, avendo attuato una mala gestio reiterata e continuativa del servizio farmaceutico umbro attraverso favoritismi, omissioni, falsificazioni di atti ed altre condotte delittuose», oltre ad un danno da disservizio derivante «dal deterioramento della qualità dell’azione amministrativa a seguito di condotte che avrebbero fornito agli utenti un servizio solo apparente e desostanziato».

Per questo tre ex dipendenti della Regione Umbria (Direzione regionale salute – Servizio accreditamento) sono stati condannati dalla Corte dei Conti dell’Umbria a risarcire l’ente per circa 320 mila euro, così suddivisi: poco meno di 245 mila euro l’ex dirigente 75enne del servizio dal novembre 2013 al febbraio 2015; circa 60 mila un impiegato responsabile 53enne, operativo fra febbraio 2014 e ottobre 2015; poco più di 10 mila euro una impiegata responsabile 57enne, operativa fra il gennaio 2014 e il novembre 2015. Assolta una ex impiegata 73enne della Usl1, temporaneamente – fra il 2014 e il 2016 – distaccata per fornire supporto tecnico al Servizio accreditamento.

Il procedimento contabile prende le mosse da una articolata indagine dei carabinieri del Nas di Perugia che aveva fatto emergere diverse criticità. Fra queste: i primi due convenuti citati, «hanno prima rilasciato e poi omesso di revocare le autorizzazioni per il commercio all’ingrosso di farmaci» in favore di una farmacia di Gubbio ed una di Perugia, «pur avendo ricevuto i verbali irregolari del Nas». Sempre i primi due avrebbero tenuto stretti rapporti con un fisioterapista «per favorire la volturazione della autorizzazione a realizzare venti posti letto Res» a favore di una clinica di Perugia e poi «per agevolare la sua aspirazione a diventare direttore sanitario del ramo d’azienda della nuova struttura».