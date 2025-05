«Un’azione immediata e coordinata per prevenire la diffusione della febbre Dengue in vista della stagione estiva». È quanto chiede il gruppo consiliare del Partito Democratico attraverso un atto di indirizzo depositato in consiglio comunale e indirizzato alla presidente, al sindaco, alla giunta e alla segreteria generale del Comune di Terni.

Nel documento, firmato dai consiglieri Emidio Mattia Gubbiotti (primo firmatario), Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo, si evidenzia come nell’ultima estate siano stati individuati focolai di Dengue, una malattia infettiva causata da quattro virus trasmessi dalle zanzare. «La febbre può manifestarsi entro 5-6 giorni dalla puntura con sintomi anche gravi – si legge nell’atto – e la prevenzione più efficace è evitare il contatto con le zanzare vettore».

Il gruppo Pd chiede quindi al sindaco e alla giunta di attivarsi «con massima urgenza presso l’Usl Umbria 2, l’Istituto Zooprofilattico, l’Arpa e gli enti competenti per predisporre interventi di prevenzione, vista l’imminenza dell’estate e l’inevitabile aumento delle temperature». L’atto sollecita in particolare «campagne di disinfestazione, rimozione di ristagni d’acqua nelle aree urbane e sensibilizzazione della cittadinanza. È dovere delle amministrazioni comunali garantire – concludono i firmatari – la massima sicurezza sanitaria possibile alla popolazione».