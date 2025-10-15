Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, è il nuovo presidente di Federsanità Anci Umbria. C’è il via libera dell’assemblea regionale che si è svolta in casa Anci Umbria: ad accompagnarlo nell’avventura saranno due vicepresidenti, Viviana Altamura (assessore al welfare del Comune di Terni) ed Emanuele Ciotti, direttore generale della Usl Umbria 1.

Il mandato è quinquennale e scadrà dunque nel 2030. Presenti per l’occasione il numero uno di Anci Umbria, Federico Gori, il direttore di Federsanità Anci Umbria Daniele Benedetti e il segretario generale Silvio Ranieri. Parte la nuova era.